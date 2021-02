Stefano De Martino in lutto: la perdita dell’amata nonna

Stefano De Martino ha avuto una grave perdita. L’amata nonna, di 85 anni, è scomparsa da poco. Il conduttore di ”Tutto è possibile” aveva un legame molto profondo con la donna, come testimoniano le numerose foto e storie pubblicate sui social.

Possiamo ricordare, infatti, quando Stefano era passato a Natale dalla nonna e lei con un indimenticabile vestito rosso aveva fatto gli auguri a tutti i suoi contatti. Inoltre, le aveva anche fatto un regalo che lei aveva adorato: una cesta di frutta e verdura. Di recente la donna era apparsa anche in un documentario andato in onda su Real Time in cui Stefano De Martino ripercorreva tutta la sua vita.

LE CAUSE DELLA MORTE DELLA NONNA DI DE MARTINO – Nelle ultime ore il ballerino ha preferito mantenere il silenzio. Al momento, infatti, le cause della morte non sono state rese ufficiali. Sappiamo però che molto probabilmente la donna è stata vittima di un incidente domestico. Potrebbe essere caduta mentre si trovava nel suo appartamento.

Stando a quanto riporta il giornale online Napoli Today, i funerali avverranno il 6 Febbraio 2021 nella chiesa dello Spirito Santo a Torre Annunziata, città natale dell’ex ballerino e attuale conduttore.

STEFANO DE MARTINO A CHE TEMPO CHE FA – La nonna di Stefano De Martino ha sempre ammirato Fabio Fazio e chiedeva al nipote quando sarebbe stato a ”Che Tempo Che Fa”. Quando Stefano De Martino fu realmente invitato come ospite ha raccontato l’aneddoto molto divertente, facendo sorridere tutti e salutando anche sua nonna.