Stefano De Martino, in ospedale fa preoccupare i fan: svelato il motivo

A far preoccupare i suoi numerosi fan è Stefano De Martino, uno dei protagonisti del gossip dopo la fine del suo matrimonio con Belen Rodriguez. A farlo finire questa volta al centro dell’attenzione è una IG Story condivisa negli scorsi giorni.

IN OSPEDALE – Negli scorsi giorni, De Martino ha condiviso nelle sue storie su Instagram una storia in cui si mostra in ospedale con tanto di flebo al braccio. La foto ha scatenato ovviamente la preoccupazione dei tanti fan che hanno subito iniziato ad ipotizzare il motivo per cui fosse lì.

C’è infatti stato chi ha pensato che il motivo fosse una possibile positività al Covid-19 o che dietro si celasse una grave patologia. Fortunatamente, non è nulla di tutto questo. Uno sguardo più attento alla foto incriminata, infatti, spazza via ogni dubbio.

COS’È SUCCESSO? – Guardando con attenzione l’immagine che ha allarmato i numerosi fan del ballerino, si nota un dettaglio in particolare: la flebo. È infatti visibile la scritta che campeggia sulla sacca: mageaboost, ovvero un concentrato di vitamine.

Il conduttore di Made In Sud si è quindi recato in ospedale per aumentare le sue difese immunitarie, cercando così di prevenire eventuali infezioni nella stagione invernale.