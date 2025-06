Stefano De Martino in Sardegna: vacanza in yacht con una misteriosa bionda

Stefano De Martino, volto noto della TV italiana e attualmente al timone di Affari Tuoi, torna al centro del gossip per via delle sue movimentate vacanze estive. Il conduttore è stato avvistato in Sardegna, a bordo di un lussuoso yacht in compagnia di una giovane donna bionda, la cui identità sembra ormai non essere più un mistero per gli appassionati del mondo dello spettacolo.

Le immagini diffuse nelle ultime ore mostrano De Martino in atteggiamenti affettuosi con la ragazza, tra sorrisi complici e momenti di relax assoluto. Secondo chi segue da vicino la vita del conduttore, non si tratterebbe di un nuovo amore esclusivo, ma piuttosto di una frequentazione tra adulti consenzienti, che si aggiunge ad altri legami informali in diverse città italiane.

A quanto pare, infatti, De Martino avrebbe stretto rapporti “speciali” con almeno tre donne, ognuna legata a un contesto geografico ben preciso: Napoli, Roma e ora la Sardegna. La ragazza in questione, bionda, riservata e appartenente a una famiglia benestante, sarebbe quella che ha conquistato un posto privilegiato nel cuore del conduttore. Si vocifera addirittura che lo yacht su cui stanno trascorrendo questi giorni appartenga proprio alla famiglia della donna.

Nonostante le foto e le indiscrezioni circolino ormai senza sosta, Stefano continua a definirsi single e non intenzionato a stabilire una relazione seria. Le sue vacanze sembrano quindi proseguire all’insegna della libertà, del divertimento e della compagnia femminile selezionata. Mentre il pubblico si divide tra curiosità e critiche, una cosa è certa: De Martino continua a far parlare di sé, anche lontano dagli studi televisivi.