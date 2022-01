Stefano De Martino, intervista a TV Talk: “Non posso condurre l’Eurovision”

Stefano De Martino, ex ballerino, ora si è lanciato nel mondo della conduzione ed è protagonista di Bar Stella, show in onda in seconda serata su Rai 2. Il presentatore ha rilasciato una lunga intervista per Tv Talk e ha parlato anche della possibilità di condurre l’Eurovision di Torino nel 2022. Vediamo cosa ha detto.

Recitazione e programmi tv

Rispondendo ad alcune domande dei giornalisti, De Martino con una battuta ha chiarito il suo ruolo di attore: “Recitare tra tutte le cose che faccio male è quella che mi viene peggio”. Bar Stella è un programma condotto dal presentatore e autore in onda su Rai 2 in seconda serata. Nonostante l’orario, lo show di Stefano è sempre molto seguito dai telespettatori.

Giorgio Simonelli, opinionista a Tv Talk, l’ha però reputato poco moderno e ispirato ai grandi varietà del passato come quelli di Renzo Arbore. De Martino ha infatti chiarito la sua posizione: “C’è un’ispirazione Arboriana, avvicinandomi alla televisione la mia ispirazione è Renzo Arbore. Questa voglia di tornare indietro è un modo per fare qualcosa di diverso riprendere un discorso per poi provare a fare qualcosa di totalmente mio”.

E chi lo paragona a Fiorello ha ricevuto una risposta decisa e senza troppi giri di parole: “Fiorello non è emulabile”.

Eurovision 2022

Quest’anno in Italia, precisamente a Torino, andrà in onda l’Eurovision Song Contest grazie alla vittoria dei Maneskin dell’anno scorso. Il conduttore ha smentito la possibilità di essere su quel palco: “Non posso condurlo perché non parlo bene l’inglese, altri lo parlano fluentemente io non parlo fluentemente neanche l’italiano”.