Stefano De Martino, intervista a Verissimo: “Non voglio fare mistero di nulla”

Stefano De Martino ha rilasciato una lunga intervista a Verissimo sabato pomeriggio, ad una settimana esatta da quella di Belen Rodriguez. Il conduttore ed ex ballerino professionista ha deciso di fare chiarezza proprio sul suo rapporto con la showgirl argentina. Il giovane ha sottolineato che in realtà non ha nulla da aggiungere poiché quanto detto dai giornali è vero.

Le parole di Stefano

Se Belen la settimana scorsa si è lasciata andare a diverse confessioni, De Martino invece ha deciso di dire il minimo indispensabile. “Belen? La conosco. Questa era la domanda che mi volevi fare? Un riavvicinamento tra me e lei? Ti rispondo sinceramente. Non voglio fare mistero di nulla. Però da anni non parlo di queste cose perché ho capito sulla mia pelle che per tutelare i miei affetti conviene non aggiungere altro a quello che scrivono“ ha esordito il conduttore di Stasera Tutto è Possibile.

“Tanto avete letto e si scrive già tanto su questa cosa. Quindi posso anche non dire altro. Penso che il pubblico se ne farà una ragione. Diciamo quel che sarà sarà. A finire sui giornali adesso c’ho fatto l’abitudine, prima devo dire che mi pesava. Credo sia un effetto collaterale per il lavoro che faccio in televisione. Posso farci poco, non è una cosa che controllo. I giornalisti fanno il loro lavoro e io il mio tutto qui” ha continuato.

In futuro altri figli

Il conduttore ha parlato anche dell’ipotesi di avere altri figli in futuro: “Se mi piacerebbe diventare ancora padre? Sì mi piacerebbe però adesso so quanto è impegnativo. Lo farei con molta più cautela. Sarei molto più responsabile. So quanto è grande come cosa”.

“Mi sono sempre immaginato padre di più figli, ma comunque ci penso bene. Poi sono felice che noi padri di oggi siamo più liberi dal ruolo. Non siamo quelli che dettano le regole in casa con la famiglia. Abbiamo modo di avere un dialogo e un rapporto più intimo con i nostri figli. Ne abbiamo guadagnato tutti, figli e padri” ha concluso.