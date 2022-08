Stefano De Martino, la decisione della Rai: salta il suo nuovo programma

Al contrario di quanto emerso in precedenza, Stefano De Martino non sarà più al timone della conduzione di Sing Sing Sing. Nelle ultime ore Davide Maggio ha rivelato l’ultima decisione della Rai.

SALTA IL NUOVO PROGRAMMA DI STEFANO – Previsto per autunno, Sing Sing Sing non verrà trasmesso. Il programma, versione italiana di That’s My Jam di Jimmy Fallon, vede gareggiare due squadre formate da personaggi famosi in performance musicali e tante altre sfide.

Previsto per il 26 settembre, il programma non verrà trasmesso. A dare la notizia è il sito di Davide Maggio, rivelando che si tratta di una decisione presa dalla Rai. Non si sanno, però, i motivi dietro a tale scelta.

Il programma non è stato cancellato, ma semplicemente rimandato. Non si sa, quindi, quando prenderà vita questo format. Al suo posto, però, ci sarà sempre Stefano con Stasera tutto è possibile.

Al posto di Sing Sing Sing, infatti, è previsto Stasera tutto è possibile che vede Stefano De Martino al timone della conduzione per il quarto anno consecutivo. Prevista per la primavera del 2023, la trasmissione tornerà sul piccolo schermo in anticipo. Visto il cambiamento apportato dalla Rai, molto probabilmente quest’anno verranno trasmesse ben due edizioni come accaduto nel 2018 con Amadeus.