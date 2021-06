Stefano De Martino: la foto in barca con Paola Di Benedetto

Stefano De Martino è attualmente single. Negli ultimi mesi però è sempre stato avvistato con coppie di amici. Stavolta però qualcosa pare essere cambiato per l’ex ballerino e attuale conduttore, beccato insieme a una nota concorrente del Grande Fratello Vip dai fotografi del giornale ”Chi”.

Il ragazzo però non era solo con una ragazza, a quanto pare ce ne erano anche delle altre, che però sarebbero amiche di sua sorella Adelaide. Sul giornale infatti si legge che Stefano De Martino ha deciso di fare una breve vacanza nella costiera amalfitana. Non sappiamo però, se tra tutte quelle ragazze c’è qualcuno che lui considera speciale, o se sono solo delle amiche.

Anche la sua ex ormai, Belen Rodriguez, si è ricostruita una vita, in particolare con Antonino Spinalbese. La donna sta tra l’altro, per diventare madre per la seconda volta di Luna Marie. Con Stefano De Martino ha avuto già un bambino, Santiago che sta crescendo sempre di più e che i genitori amano.

PAOLA DE BENEDETTO SULLA BARCA CON STEFANO DE MARTINO – Il settimanale ”Chi” ha fatto notare che sulla barca c’era anche Paola Di Benedetto. Mancava però il suo fidanzato Fede e non ne sappiamo il motivo. I fan della coppia, però, sperano comunque di rivederli insieme al suo ritorno.

Non sono mancati però, coloro che hanno ipotizzato che tra Stefano De Martino e Paola Di Benedetto possa essere nato qualcosa, anche se non c’è la certezza. Inoltre va detto che potrebbero essere anche semplici amici. Staremo a vedere se i due smentiranno o confermeranno la notizia. Intanto per vedere la loro foto clicca qui.