Stefano De Martino: la foto in cui si nota fuori forma: le conseguenze del lockdown

Si era vociferato che Stefano De Martino avrebbe dovuto partecipare ad un programma in onda su Mediaset con Lorella Cuccarini. Adesso è tornato al centro del gossip per la sua forma fisica. Qualche settimana fa è stato paparazzato in barca insieme a Paola Di Benedetto e alcuni hanno pensato che tra di loro ci possa essere stato un flirt.

Attualmente il conduttore di ”Made in Sud” è single e Paola Di Benedetto è reduce dalla fine della storia d’amore con il cantante Federico Rossi. Nelle ultime ore De Martino è finito nel mirino del gossip in seguito a delle foto pubblicate su un magazine che mostra l’ex ballerino leggermente appesantito e forse fuori forma.

LE FOTO PUBBLICATE DI STEFANO DE MARTINO IN CUI APPARE LEGGERMENTE APPESANTITO – Le foto sono state pubblicate dal magazine ”Nuovo Tv” e hanno mostrato Stefano De Martino al mare mentre era intento a rilassarsi. Alcuni hanno notato un cambiamento nella sua forma fisica.“Si vede il peso del lockdown. La tartaruga è in letargo” , c’è scritto sul giornale.

La rivista poi ha fatto notare come l’addominale è cambiato rispetto al 2020, in quanto era decisamente più scolpito. L’attuale conduttore di Rai è in vacanza a Capri e nelle foto lo si vede con l’asciugamano attorno alla vita. Nonostante il cambiamento del suo fisico, che non è evidentissimo a quanto pare, i fan continuano ad apprezzare la bellezza dell’ex ballerino e conduttore.

STEFANO DE MARTINO E PAOLA DI BENEDETTO STANNO INSIEME? – Non sappiamo se Stefano De Martino e Paola Di Benedetto stanno attualmente insieme. Possiamo dire che i due sono stati beccati in barca insieme in compagnia di altri amici e che forse tra i due c’è una certa simpatia. Certo è che i due attualmente sono entrambi single e quindi potrebbe nascere qualcosa. Non hanno mai smentito o confermato, però, la notizia. Per vedere le foto di Stefano De Martino clicca qui.