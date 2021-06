Stefano De Martino, l’accusa di alcuni utenti sui social: “Sei razzista!”

Stefano De Martino è finito nuovamente al centro del gossip, questa volta non per la sua vita sentimentale. Sono molti i nomi che circolano in rete e accostati all’ex ballerino, il quale però ha sempre smentito o non risposto. Il presentatore è finito nella polemica per una battuta goliardica fatta, vediamo cosa è successo.

DE MARTINO RISPONDE A DOMANDE SCOMODE – L’ex ballerino ha avuto un invito da parte dei The Jackal per seguire insieme la prima partita degli Europei di calcio 2021, Italia – Turchia. I comici per smorzare la tensione hanno deciso di fare un gioco con il presentatore Rai che si chiama Rispondi o Posta. “Se vuoi rispondere bene, se non lo vuoi devi pagare un pegno digitale” hanno detto i The Jackal.

“Se in un elicottero in fiamme ci fossero Maria De Filippi e il direttore di Rai Due che ti offre tre stagioni di un programma, tu chi salvi?” hanno chiesto i ragazzi. La prima domanda è stata facile, Stefano ha risposto che salverebbe Maria.

La seconda domanda ha messo in difficoltà l’ex ballerino: “Hai spesso collaborato con Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Maurizio Casa Grande. Chi è il più simpatico tra i tre? Fai una classifica dal più carino al più antipatico”. In questo caso, De Martino ha deciso di pagare pegno, ma forse sarebbe stato meglio rispondere.

ACCUSE DI RAZZISMO – Stefano si è reso disponibile per pubblicare su Instagram una stories in cui diceva questa frase: “Sarei voluto nascere a Milano invece di Torre Annunziata”. Ovviamente, non solo la dichiarazione era chiaramente falsa ma anche ironica. Tuttavia, qualcuno ha deciso comunque di fare polemica. “Ah pure razzista” hanno scritto sui social, vedremo se l’ex ballerino deciderà di rispondere.