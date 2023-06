Stefano De Martino, lite dietro le quinte con Gigi D’Alessio? Le segnalazioni

Stefano De Martino e Gigi D’Alessio avrebbero litigato dietro le quinte della Festa scudetto del Napoli, a riportare l’indiscrezione Pipol TV. Cosa sarà accaduto tra i due? Ecco i motivi della discussione.

Vedute differenti

Come ormai tutti sapranno, domenica scorsa è giunto al termine il Campionato di calcio di Serie A, che quest’anno ha visto trionfare il Napoli. Per questo motivo, è stata organizzata una grande Festa per celebrare lo scudetto, alla quale sono stati invitati i vip più importanti dello spettacolo.

La Festa è andata in onda in seconda serata su Rai Due e alla conduzione dell’evento il pubblico Rai ha ritrovato Stefano De Martino, il quale ha affiancato i vari ospiti. Tra questi anche Gigi D’Alessio, il quale però pare abbia avuto una discussione dietro le quinte proprio con il presentatore.

“Prima della festa del Napoli c’è stato uno screzio durissimo tra Gigi D’Alessio e Stefano De Martino (anche se in onda i due si sono abbracciati)” si legge su Pipol TV. Perché i due avrebbero litigato dietro le quinte?

Secondo quanto riportato da Pipol TV, pare che i due abbiano discusso per la “presenza di un’artista che De Martino non voleva sul palco”. Tuttavia, non si conoscono ulteriori dettagli e nemmeno l’artista in questione. Si legge, infine, che “la proposta di Gigi è passata per la serenità di tutti”.