Stefano De Martino, nessun nuovo amore in vista? La conferma della sorella Adelaide

Ancora una volta a finire nel mirino della cronaca rosa è Stefano De Martino. Negli ultimi mesi, il conduttore è stato spesso al centro dell’attenzione del gossip per via della rottura con la sua oramai ex moglie Belen Rodriguez. Recenti rumors hanno iniziato ad insinuare una nuova frequentazione dell’ex ballerino, su cui Adelaide, la sorella di Stefano, è intervenuta per chiarire la situazione.

NUOVO AMORE? – Nei giorni scorsi si è vociferato di una presunta frequentazione tra De Martino e la modella Beatrice Vendramin. Ad alimentare i rumors, inoltre, è stata una paparazzata del settimanale Chi. La rivista ha pubblicato degli scatti che ritraevano l’ex volto di Amici su uno yacht in compagnia di una ragazza, che molti hanno ipotizzato che potesse essere proprio Beatrice.

Davanti a questa paparazzata, però, né Stefano né Beatrice hanno commentato per smentire o confermare gli ultimi rumors. Ad intervenire è stata Adelaide, la sorella del conduttore, così da chiarire una volta per tutte la questione.

A smentire le recenti voci di corridoio è stata quindi Adelaide, lasciando nuovamente intendere che il fratello sia attualmente single. Questa smentita è giunta attraverso un recente like che la ragazza ha lasciato ad un post pubblicato su Instagram dal settimanale di Alfonso Signorini.

Il post in questione mostra l’ultimo articolo su Stefano De Martino, accompagnato da una didascalia che smentirebbe la frequentazione tra l’ex ballerino e la modella: “Crociera da single per Stefano De Martino. Prima di tornare in tv e a teatro, il conduttore si gode gli ultimi giorni in barca tra amici, ricci di mare, vino bianco ghiacciato e nessuna nuova fiamma in vista”.