Stefano De Martino, non sfugge il gesto della sorella: furiosa con Belen Rodriguez

Continua a far discutere l’oramai confermatissima rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. La situazione che si è venuta a creare dopo la paparazzata della showgirl argentina ha fatto infuriare diverse persone, tra cui Adelaide, la sorella di Stefano. Al popolo del web, infatti, non è sfuggito il gesto social fatto dalla sorella dell’ex ballerino di Amici.

FURIOSA CON LA RODRIGUEZ – Durante la scorsa settimana il settimanale Chi ha lanciato un’inaspettata notizia bomba. La rivista di Alfonso Signorini ha pubblicato degli scatti che ritraevano la Rodriguez scambiarsi tenere effusioni e baci con Elio Lorenzoni, suo storico amico.

Questo scoop, secondo quanto emerso negli ultimi giorni, avrebbe fatto arrabbiare non solo De Martino, ma anche la sorella. L’inaspettato gesto di Adelaide non è sfuggito all’occhio attento del popolo del web, facendo comprendere l’attuale che l’oramai ex coppia sta vivendo.

La sorella di Stefano ha deciso di smettere di seguire la Rodriguez su Instagram, facendo così capire che la rottura tra i due non sia avvenuta con serenità. Molto probabilmente, inoltre, De Martino non avrà apprezzato come Belen abbia gestito la loro separazione e la sua nuova frequentazione.

Inoltre, secondo Deianira Marzano, nota esperta di gossip sui social, il conduttore della Rai si sarebbe sentito tradito da tutta la famiglia dell’ex moglie. Le foto pubblicate da Chi, infatti, sarebbero state scattate durante la festa di compleanno di Ignazio Moser, fidanzato di Cecilia Rodriguez.