Stefano De Martino, nuova avventura con Izzo e Paolantoni: “Che coppia noi tre”

Dopo il successo conquistato negli ultimi anni, Stefano De Martino è pronto per una nuova avventura. Insieme a Biagio Izzo e Francesco Paolantoni sarà protagonista di uno spettacolo comico “Che coppia noi tre”.

NUOVA AVVENTURA – Noto per la sua partecipazione al noto talent, prima come allievo e poi tra i professionisti del corpo di ballo, Stefano ha oramai intrapreso un’altra strada. Conduttore di Made in Sud, da qualche anno ha preso il timone della conduzione di Stasera tutto è possibile, ottenendo sempre grandi ascolti.

Proprio sul palco del programma di Rai2, De Martino ha avuto modo di conoscere Izzo e Paolantoni. Dopo l’esperienza televisiva, i tre hanno deciso di intraprendere una nuova avventura, questa volta con uno spettacolo che si svolgerà in tour.

Ad annunciare la notizia è proprio il conduttore, tramite un post su Instagram. Da quanto si evince, oltre ai due noti comici partenopei e a Stefano, ci sarà anche Mario Porfito. Sul suo account Instagram, il presentatore ha deciso di pubblicare la foto della locandina, dichiarando: “Ci vediamo quest’estate, in giro, dal vivo. Oddio quando dico dal vivo parlo per me, non me la sento di garantire per gli altri due”.

Per il momento non è trapelato nulla riguardo allo spettacolo, ma in una recente intervista Paolantoni aveva parlato di questo trio, ammettendo:

“Diciamo che si è creato una sorta di trio, la gente ci vede così ed è vero perché ci supportiamo l’un l’altro. Stiamo pensando di continuare su questa strada perché ci stiamo divertendo e abbiamo la benevolenza delle persone che è una cosa meravigliosa. Quando è così le cose si fanno con un altro stato d’animo, non è più lavoro. O meglio lo è, perché va fatto seriamente, ma noi non siamo medici, bensì buffoni, dobbiamo divertirci”.