Stefano De Martino, nuova fidanzata? La segnalazione di Chi

Stefano De Martino potrebbe definitivamente aver archiviato la sua storia con Belen Rodriguez e avere una nuova fidanzata. La notizia, lanciata dal settimanale Chi, sta balzando su ogni giornale e blog di gossip.

NUOVA FREQUENTAZIONE IN CORSO? – Il ballerino e presentatore, dopo la fine della sua storia d’amore con la showgirl argentina, si è lasciato andare a diversi flirt, mai confermati dal diretto interessato. L’ultimo con Paola Di Bendetto quest’estate, quando furono paparazzati assieme.

Stando alla segnalazione del settimanale diretto da Alfonso Signorini, pare che De Martino abbia una nuova ragazza ed è napoletana. La ragazza non appartiene al mondo dello spettacolo, forse è anche per questo motivo che la sta tenendo “nascosta”.

“Stefano in love. In questi ultimi tempi De Martino custodisce gelosamente una nuova frequentazione con una ragazza napoletana. Non si tratta di un flirt “famoso”, ma sarebbe proprio lei l’autrice degli scatti fotografici dell’ex marito di Belen Rodriguez che sono apparsi su Instagram. E per giunta, lo scorso weekend, la coppia è stata vista a cena insieme in un noto ristorante campano” scrive Chi.

LA DONNA IDEALE – Tempo fa, a Ciao Maschio, Stefano parlò del suo tipo ideale di donna: “La mia donna ideale? Non ho proprio un tipo in mente, però deve essere sicuramente tradizionale. Le cose che legano una coppia è la condivisione degli ideali. La passione, le altre caratteristiche, sono volubili rispetto al tempo. Invece la condivisione degli ideali è quello che più ci tiene legati nel tempo. Essendo io tradizionale, quindi, preferirei una donna estremamente tradizionale. Uomini e donne hanno un modo di comunicare diverso. L’errore più comune delle donne è pensare di parlare con un uomo come se davanti a lei ci fosse un’altra donna. Noi abbiamo modi di comunicare più basici, siamo semplici… O è bianco o è nero, non abbiamo sfumature”. Insomma, chi sarà la fortunata?