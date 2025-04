Stefano De Martino, nuovamente insieme a Emma Marrone: il simpatico siparietto nei camerini

Certe storie, anche se finite da tempo, riescono a lasciare spazio a qualcosa di più profondo dell’amore: l’amicizia. Lo dimostrano Emma Marrone e Stefano De Martino, che a distanza di quindici anni dalla loro relazione – nata tra i banchi di Amici di Maria De Filippi – oggi si ritrovano complici e sereni.

IL SIMPATICO SIPARIETTO – Nelle ultime ore è spuntato un video che li mostra a cena insieme nei camerini di Stasera tutto è possibile, il programma condotto da De Martino su Rai 2. A pubblicare le immagini è stato il social media manager dello show, scatenando in un attimo i nostalgici del gossip.

Nel filmato, Emma e Stefano condividono una torta salata napoletana, seduti fianco a fianco, circondati da colleghi e comici della trasmissione. I sorrisi, le battute e l’evidente complicità hanno immediatamente acceso i commenti sui social: c’è chi spera in un ritorno di fiamma, chi si limita ad apprezzare il loro legame ritrovato.

Tra uno scherzo e l’altro, i due si divertono a punzecchiare Herbert Ballerina. “Herbert, vai a prendere un fazzolettino”, ordina Emma con tono ironicamente autoritario, mentre Stefano ride di gusto. Poi, rivolgendosi alla videocamera, il conduttore napoletano ironizza: “Io ed Emma abbiamo una amicizia familiare ormai, perché conosciamo tutto e di più di noi stessi. Pensa quanto siamo amici…”.

Emma, senza esitare, chiude il cerchio con una battuta secca: “Amici…”, scandendo bene la parola. E proprio sul concetto di “solo amici” ha voluto fare chiarezza poco dopo, spegnendo ogni voce su una possibile riconciliazione sentimentale.

“Stefano è molto meglio come amico che come fidanzato”, ha detto con un sorriso pungente, alludendo alla nota fama del ballerino come seduttore.

La storia tra Emma e Stefano risale al periodo 2009-2011. Lei vinse quell’edizione di Amici, lui era un ballerino emergente. Il legame si interruppe nel 2012, complice il chiacchierato tradimento di De Martino con Belen Rodriguez, che in seguito sarebbe diventata sua moglie e madre di suo figlio Santiago.

Oggi, lontani dai drammi del passato, Emma e Stefano sembrano aver trovato un equilibrio autentico. Non più come coppia, ma come amici veri. Quelli che si conoscono troppo per essere di nuovo qualcosa di diverso.