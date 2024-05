Stefano De Martino, nuovo Amadeus? Possibile sfida in diretta

Una volta confermato l’addio di Amadeus in Rai, è iniziata a circolare l’ipotesi che vedrebbe Stefano De Martino pronto a seguire le sue orme. L’ex volto di Amici, infatti, sarebbe in lizza per la conduzione di Affari Tuoi, uno dei programmi di successo dell’emittente. Che sia Stefano il nuovo erede di Amadeus?

NUOVO AMADEUS? – Come è noto, De Martino ha mosso i primi passi sul piccolo schermo ad Amici. L’uomo, infatti, ha preso parte al talent di Maria De Filippi prima come allievo, poi come ballerino professionista e, infine, come giudice. Da alcuni anni, però, Stefano è tra i conduttori di successo in Rai.

Dopo la conduzione di Stasera tutto è possibile, Bar Stella, Da Natale a Santo Stefano, l’ex ballerino sarebbe pronto a raggiungere un altro traguardo nella sua carriera televisiva. Stando alle ultime indiscrezioni emerse in queste ultime settimane, la Rai sarebbe pronta ad affidare a De Martino il timone della conduzione di programmi come Affari Tuoi.

Se queste voci di corridoio dovessero essere vere, Stefano potrebbe essere considerato l’erede di Amadeus. Inoltre, l’ex marito di Belen Rodriguez potrebbe sfidarsi proprio con il collega. Secondo Tv Blog, infatti, Discovery sarebbe pronta ad acquistare i diritti dei Soliti Ignoti.

Se l’accordo tra Discovery e Banijay dovesse andare in porto, a settembre Stefano De Martino e Amadeus si troverebbero ad affrontarsi per conquistare il maggior numero di share.