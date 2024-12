Stefano De Martino, nuovo ritorno di fiamma con Belen? “Non succederà più, siamo ufficialmente divorziati”

Dopo le recenti speculazioni su un possibile ennesimo ritorno di fiamma con Belen Rodriguez, Stefano De Martino ha deciso di intervenire. In una recente intervista, infatti, il conduttore è tornato a parlare della sua ex moglie e del loro rapporto.

“Non succederà più, siamo ufficialmente divorziati” – Intervistato da Vanity Fair, De Martino si è raccontato a 360 gradi. Stefano, infatti, ha parlato non solo della sua carriera sul piccolo schermo, dove sta collezionando un successo dietro l’altro, ma anche della sua vita privata.

Nel parlare del suo privato, il conduttore ha inevitabilmente parlato della sua ex moglie. Con Belen è stato un rapporto turbolento, caratterizzato da svariati ritorni di fiamma, ma, ad oggi, avrebbe ritrovato un equilibrio. Sebbene si sia recentemente parlato di un loro riavvicinamento, l’ex volto di Amici ha smentito:

“Oggi abbiamo un buon dialogo. Ho deposto le armi, non mi interessano le guerre in cui perdiamo tutti. Un ritorno di fiamma? No, non succederà più. Abbiamo depositato i documenti”.

Sulla sua vita da papà, Stefano ha così parlato del suo rapporto con Santiago, nato dal suo matrimonio con la Rodriguez:

“Il mio rapporto con Santiago? Gli dedico più attenzioni di prima. Mi piace se dormiamo insieme, e adoro i nostri “attacchi d’amore”, un segnale che scatta e che ci fa lanciare tutto quello che abbiamo in mano per abbracciarci. È la cosa che mi mancherà di più se, da grande, non la vorrà più fare. Lo vedo circa mezzo mese, la madre qualche giorno in più”.

Inoltre, il conduttore ha anche parlato di Luna Marì, la figlia che Belen ha avuto da Antonino Spinalbese: “Con Luna Marì? Molto bello. Lei mi vive come uno zio, io come la sorella di mio figlio. A me i bambini piacciono, se avessi una vita meno frenetica ne avrei già altri”.