Stefano De Martino, Oggi conferma lo scandalo di Dagospia: “Messaggi inequivocabili”

L’ultimo scoop lanciato da Dagospia, non ha fatto altro che far impazzire ancor di più il web. Nonostante le parole di Stefano De Martino e di Alessia Marcuzzi, i protagonisti dell’ultima notizia bomba, c’è chi non crede alla loro smentita. Lasciando tutti senza parole, un settimanale ha confermato il tanto chiacchierato gossip, parlando di “messaggi inequivocabili”.

TRADIMENTO CONFERMATO? – Solo pochi giorni fa impazzava sul web l’ultima notizia bomba di Dagospia. Secondo quanto riportato dal sito, Belen Rodriguez avrebbe scoperto una storia clandestina di Stefano, avuta con Alessia Marcuzzi. Una notizia che ha ovviamente attirato non poca attenzione, fino a ricevere la smentita dei due diretti interessati. Nonostante la loro versione, un settimanale ha voluto confermare questo presunto tradimento.

La rivista in questione è Oggi, che nell’ultimo numero si è schierato dalla parte di Dagospia, confermando questo triangolo amoroso. Il settimanale, da quanto rivela, ha attinto ad una fonte che conoscerebbe sia Stefano che Alessia.

“Durante il lockdown, Belen stava giocando con Santiago con l’iPad di Stefano. E nell’iCloud, la nuvoletta di memoria che collega e sincronizza tutti i dispositivi Apple, piovevano in diretta i whatsapp che Alessia stava mandando all’iPhone di De Martino. Messaggi inequivocabili”, così ha ricostruito il settimanale.

BELEN E IL SUO NUOVO AMORE – Oggi ha voluto parlare anche di Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi, la nuova coppia che ha fatto chiacchierare e non poco. Nonostante la showgirl non abbia detto nulla riguardo questa storia, gli scatti parlano chiaro. Sebbene già tutti parlino di relazione, l’imprenditore napoletano avrebbe ammesso: “Voglio andarci cauto, non mi ritengo ancora il suo fidanzato”.