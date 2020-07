Stefano De Martino, paparazzato con una bionda misteriosa: di chi si tratta?

Da qualche settimana, il conduttore di Made In Sud, Stefano De Martino, si trova costantemente al centro del gossip. Nonostante abbia più volte ribadito di voler tenere riservata la sua attuale situazione sentimentale, i paparazzi non si placano. L’ultimo avvistamento non ha fatto altro che portare ancor di più l’attenzione sul ballerino.

CONTESO TRA DUE DONNE – Sebbene da poco abbia ufficialmente chiuso il capitolo ‘Belen’, voci di corridoio vedrebbero il ballerino già conteso da due donne. Il rumors sarebbe partito da dietro le quinte di Made In Sud, proprio qui si troverebbero queste due misteriose donne.

A rivelare ancora più dettagli è Gabriele Parpiglia su Giornalettismo, svelando anche il nome di queste due donne. Si tratterebbe di due donne che lavorano per il programma: Sara è una make-up artist, mentre Maria è un ballerina. Riguardo la ballerina, c’è chi l’avrebbe erroneamente confusa per Maria Rosaria, che ha subito smentito un qualsiasi coinvolgimento nel gossip. La domanda che in molti si stanno ponendo nelle ultime ore è una: chi è delle due la ragazza paparazzata insieme a De Martino?

SCATTO CON UNA BIONDA MISTERIOSA – Nell’ultimo numero del settimanale Nuovo, proprio sulla copertina è possibile vedere Stefano De Martino. Nello scatto in questione, però, il ragazzo non è solo. Il conduttore è infatti stato paparazzato in compagnia di una bionda, in un momento di relax in mare. Ad accompagnare l’immagine, è il titolo: “De Martino prende il largo con una bionda”.

Nonostante l’ambigua immagine, non si sa nulla dietro di essa. Infatti, la ragazza in questione potrebbe essere una semplice amica del ballerino o, forse, i due potrebbero non essere stati gli unici sulla barca. La verità, però, non si saprà mai. Stefano ha infatti dichiarato più volte che vuole mantenere privata la sua sfera sentimentale.