Stefano De Martino, parla Andrea Delogu: “Abbiamo smesso di scherzare in pubblico”

Nei mesi scorsi Stefano De Martino si è trovato nel mirino del gossip. A far discutere, però, non è stato il suo rapporto con Belen Rodriguez, ma un presunto flirt con Andrea Delogu.

Dopo la smentita del conduttore di Stasera tutto è possibile, a rompere il silenzio è stata anche la Delogu. La donna ha infatti deciso di mettere a tacere le voci su lei e De Martino, parlando del loro rapporto.

“Abbiamo smesso di scherzare in pubblico” – Dopo la seconda rottura tra Stefano e Belen, si è iniziato a vociferare di una possibile amicizia speciale con Andrea. L’inaspettato ritorno di fiamma tra l’ex giudice e la showgirl argentina hanno però messo a tacere i rumors.

A parlarne del suo rapporto con Stefano e dei rumors su loro due è stata proprio la Delogu. In una recente intervista a Panorama, come riporta Biccy.it, la conduttrice ha così spiegato:

“I gossip sul nostro presunto flirt? All’inizio ci faceva molto ridere, poi è sfuggita di mano, è diventata un’indiscrezione insistente e fastidiosa, soprattutto quando ha iniziato ad innescare commenti aggressivi. Così abbiamo smesso di scherzare in pubblico, sui social, e continuiamo a farlo in privato. La verità è che siamo molto amici, nulla di più. Altri gossip che mi hanno infastidita? Nulla di clamoroso. Ho imparato che se una cosa non è vera, sti cavoli, non mi tocca. La mia forza è che posso smentire con un tweet”.