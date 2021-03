Stefano De Martino, parla del suo rapporto con Santiago: “Mi telefona”

Con la definitiva fine del suo matrimonio con Belen Rodriguez, Stefano De Martino è finito al centro dell’attenzione del gossip. Dal suo esordio ad Amici, Stefano è riuscito a farsi strada fino a giungere alla conduzione di vari programmi.

In una recente intervista a Radiocorriere tv, il presentatore ha voluto parlare del bellissimo rapporto con Santiago, avuto durante il suo matrimonio con Belen.

IL RAPPORTO CON IL FIGLIO – Da qualche anno la conduzione del programma ‘Stasera tutto è Possibile’ in onda sulla Rai, è passato nelle mani di De Martino. Il ballerino è inoltre presentatore, insieme a Fatima Trotta, di Made in Sud.

Tra domande sulle carriera e sulla sua vita, nella recente intervista radiofonica, Stefano ha parlato del suo bellissimo rapporto con Santiago. L’uomo ha rivelato:

Santiago riguarda anche le vecchie puntate su Rai Play e per me questo è motivo di orgoglio. Come è giusto che sia, è più concentrato sugli ospiti e sui giochi piuttosto che su suo padre. Quando sono in prova mi telefona sempre per sapere quale sia il tema della stanza inclinata“.