Un successo irrefrenabile quello di Stefano De Martino, il conduttore diventato noto grazie alla sua partecipazione coma ballerino ad Amici. Dopo diversi anni nel settore della danza, De Martino ha intrapreso quella che poi è diventata la strada del successo: la conduzione.

Tanti programmi nei quali Stefano ha mostrato il suo talento: da inviato all’Isola dei Famosi, la conduzione a Made in Sud fino a sbarcare su Rai 2 come colonna fissa di Stasera tutto è possibile. Un nuovo format ha ad ogni modo confermato la bravura di De Martino, lo show a suon di canzoni e battute in seconda serata su Rai 2, Bar Stella.

Dopo tanto successo, Stefano ha però confessato durante un’intervista, di volersi prendere una pausa dalla televisione.

Ecco spiegata la motivazione della scelta

Lo scorso anno Stefano ha presentato insieme ad Andrea Delogu il Tim Summer Hits. Quest’anno il conduttore ha deciso di non bissare, in quanto una decisione maturata nel corso del tempo, ha avuto la meglio: “Ho deciso di allontanarmi dalla tv per non annoiare la gente“.

Stefano ha scelto di prendersi una pausa estiva dalla tv per permettere al pubblico di “riuscire a sentire la sua mancanza“. Il conduttore però, continuerà ad esibirsi a teatro, come sta già facendo con il suo spettacolo “Meglio stasera”.

Sarà stata una scelta vincente quella di De Martino? Il suo ritorno in tv è comunque previsto per l’autunno. Quest’estate il bel conduttore, si dedicherà probabilmente a nuovi stimoli e a coltivare il suo amore per Belen e il piccolo Santiago.