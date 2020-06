Stefano De Martino, piccolo incidente prima della seconda puntata di Made In Sud

Piccolo incidente in casa De Martino a poche ore dalla seconda puntata di Made In Sud.

La vita di Stefano De Martino ultimamente è sotto i riflettori a causa della rottura con Belen Rodriguez, a un anno dal famoso ritorno di fiamma. I due sono genitori del piccolo Santiago, hanno vissuto un’intensa storia d’amore ma qualcosa durante la quarantena deve essersi rotto.

I due non hanno fatto particolari dichiarazioni in merito o spiegato i motivi di tale rottura ma sul web stanno circolando diverse voci. C’è chi incolpa il ballerino napoletano per aver tradito la showgirl argentina, chi incolpa la presenza pressante della famiglia Rodriguez e chi, invece, crede che semplicemente i due abbiano preso strade diverse. Nessuno, però, conosce la verità.

Belen, in questo periodo, ha parlato molto sui social, tuttavia, sempre in maniera molto criptica e misteriosa. L’ultimo post risale a qualche ora fa e la showgirl si è sfogata pesantemente parlando dell’amore ma soprattutto di quello che una persona dà ma non riceve. Il post è stato apprezzato anche da Simona Ventura, la quale ha commentato mostrando solidarietà alla donna.

STEFANO DE MARTINO E L’INCIDENTE – D’altra parte anche Stefano De Martino è molto schivo e si è limitato solo a prendersi una “pausa dalle donne”. Il ballerino è impegnato con le riprese di Made In Sud, pertanto si trova spesso a Napoli. In queste ore, De Martino ha avuto un piccolo incidente, nulla di grave ma pur sempre un incidente.

“Mio figlio è nato il 9 di Aprile, quindi è dall’Ariete. Dicono che chi nasce sotto il segno dell’Ariete abbia la testa dura, io ho sempre pensato fosse un falso mito” ha scritto su Instagram il ragazzo mostrando l’occhio nero provocato da Santiago, il quale probabilmente scherzando avrà dato una testata al papà.