Stefano De Martino posta una foto, il web commenta:”Che succede, sei troppo magro!”’

Ieri sera è andata in onda la prima puntata di Made in Sud condotta da Stefano De Martino che accompagna Fatima Trotta. Quest’anno, infatti, la conduzione è toccata proprio a lui e per questo resterà tutta l’estate, o almeno fino a Luglio, in Campania per completare le riprese e gestire il programma.

STEFANO DE MARTINO E LA CRISI CON BELEN: ”PREFERISCO NON PARLARE” – Ormai è certo, Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono in crisi. I due, infatti, non sono molto vicini da diverso tempo, nonostante si fossero riavvicinati da poco. Stefano, però, in un’intervista al Corriere Della Sera aveva dichiarato che avrebbe preferito non parlarne ‘non per rispetto ma per maturità’, dunque ancora non sappiamo i reali motivi di una presunta separazione.

STEFANO DE MARTINO: LA FOTO CHE FA PREOCCUPARE I FAN – Nelle ultime ore Stefano ha postato una foto sul suo profilo di Instagram nella quale si mostra sorridente di fronte ad un piatto di pasta. Fin qui non sembra esserci nulla di strano se non fosse per il fatto che alcuni suoi fan e followers hanno notato che qualcosa non va. CLICCA QUI PER VEDERE LA FOTO.

In molti, infatti, gli hanno visto il viso fin troppo stanco e anche molto dimagrito. Non sono mancati, naturalmente, i numerosi commenti degli utenti che hanno voluto far presente la loro preoccupazione al noto ballerino.

“Sei sciupato Stefano mangia”, “Come sei magro”, “Stefano che succede, sei troppo magro”, “Stai diventando davvero troppo magro, cerca di risolvere questa situazione”. Questi sono solo alcuni dei commenti che sono stati fatti a Stefano sotto la sua nuova foto pubblicata.

Alcuni, però, non hanno fatto caso a questo e hanno in primis fatto gli auguri a Stefano per la sua conduzione di Made In Sud e per la futura del programma di Rai2 ‘Tutto Può Succedere’. Inoltre altri utenti si sono concentrati sul piatto di pasta presente nella foto facendogli i complimenti e chiedendo chi l’avesse preparato. Forse la stanchezza che trapela in parte dalla foto è dovuta alla situazione con Belen?