Stefano De Martino, quando torna in tv? I dettagli

Stefano De Martino si conferma come uno dei conduttori principali di Rai 2, riscuotendo successi significativi in termini di ascolti con i suoi programmi. Dopo le voci riguardanti una possibile sospensione definitiva di “Stasera tutto è possibile”, uno dei format più apprezzati dell’ex di Belen, arriva ora la conferma che lo spettacolo andrà in onda ed è stata annunciata anche la data ufficiale di debutto.

Stefano De Martino torna dal 18 maggio

Da alcuni anni i dirigenti di Viale Mazzini hanno puntato su Stefano De Martino, promuovendolo a conduttore in prima serata su Rai 2, e l’ex partecipante a “Amici” ha risposto con successo con i suoi programmi, molto amati e seguiti dal pubblico. De Martino, al centro delle voci riguardo alla fine della sua relazione con Belen Rodriguez, riesce a attirare l’attenzione degli spettatori e tra i suoi format di maggior successo c’è sicuramente “Stasera tutto è possibile”, un programma divertente e ironico che garantisce sempre un sorriso.

All’inizio dell’anno, tuttavia, con la presentazione dei palinsesti Rai sembrava che non ci fosse più spazio per il programma, ma ora ci sono buone notizie per i fan. Giuseppe Candela, infatti, annuncia su X che “Stasera tutto è possibile” tornerà e che la nuova edizione inizierà il 18 maggio per un massimo di dieci puntate, con numerosi ospiti fissi e alcuni del tutto inaspettati, pronti a mettersi in gioco.

Per Stefano non è stato un anno facile, specialmente dopo le rivelazioni scioccanti della sua ex moglie sui tradimenti, ma dal punto di vista professionale il presentatore sta brillando, tanto che anche il suo spettacolo natalizio “Da Natale a Santo Stefano” ha ottenuto un grande successo.

Attualmente l’ex ballerino, che ha dichiarato di aver contattato Alessia Marcuzzi in amicizia per confortarla dopo le recenti rivelazioni, è in tournée nei principali teatri italiani con lo spettacolo “Meglio Stasera”, che sta ottenendo moltissime soddisfazioni.