Stefano De Martino, risveglio amaro per l’ex ballerino: “Evidentemente intralciava i festeggiamenti”

Mattinata amara per Stefano De Martino, il quale ha dovuto fare i conti probabilmente con i festeggiamenti dei tifosi interisti dopo la vittoria dello scudetto. Cosa sarà successo al giudice di Amici di Maria De Filippi? Vediamo nel dettaglio.

RISVEGLIO AMARO – La mattinata dell’ex ballerino non è partita nel migliore dei modi poiché qualcuno ha danneggiato la sua moto. Nello specifico, De Martino ha trovato lo specchietto a terra tutto distrutto, un vero e proprio atto di vandalismo.

Tuttavia, il giudice di Amici ha preso la sua piccola disavventura con ironia e si è confidato con i suoi follower su Instagram. Stefano, infatti, ha pubblicato la foto dello specchietto, inserendo la localizzazione (Milano) e abbinando la seguente didascalia: “Il mio specchietto evidentemente intralciava i festeggiamenti”.

I festeggiamenti di cosa vi chiederete? Ieri pomeriggio, tutti gli interisti di Milano sono scesi in piazza a festeggiare lo scudetto vinto dalla squadra quest’anno. Festeggiamenti che però hanno anche alzato un grande polverone a causa dei numerosi assembramenti, soprattutto in Duomo.

Probabilmente qualcuno, per sbaglio o intenzionalmente, ha danneggiato la moto di Stefano De Martino, il quale non sappiamo se abbia denunciato o meno l’accaduto. Insomma, un gesto sicuramente poco carino da parte di alcuni tifosi. Come se non bastasse, nelle ore precedenti a questa disavventura, l’ex ballerino aveva pubblicato una foto in moto con suo figlio Santiago; molto apprezzata dagli utenti.