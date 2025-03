Stefano De Martino, ritorno di fiamma con Emma Marrone? Lo scoop di Oggi

“Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano”. Le parole di Antonello Venditti sembrano descrivere alla perfezione ciò che potrebbe stare accadendo tra Emma Marrone e Stefano De Martino. Dopo anni di distanza e silenzi, i due si sarebbero riavvicinati. E non solo come amici.

RITORNO DI FIAMMA? – A rilanciare lo scoop è il settimanale Oggi, che parla di “più di un indizio” e li mette in copertina. Un ritorno di fiamma? Forse. Di certo qualcosa è cambiato.

I segnali non mancano. L’8 febbraio Emma ha assistito allo show di Stefano Meglio stasera – Quasi one man show, e i due, a quanto pare, hanno cenato insieme dopo lo spettacolo. Non è finita qui: la cantante sarà ospite dell’ultima puntata di Stasera tutto è possibile, già registrata e in onda l’8 aprile. Durante le riprese, De Martino ha cantato Annarè di Gigi D’Alessio guardando proprio Emma: “Annarè, ma comm’ aggio fatto a sta luntane a te”. Lei era lì, seduta al pianoforte, di fronte a lui.

A cena, poi, Emma avrebbe ricambiato con un gesto altrettanto carico di significato: ha cantato Tu sì ‘na cosa grande, la stessa canzone con cui, nel 2010, sfidò Stefano ad Amici. Coincidenza? Forse. Ma i fan, da tempo, sperano in un riavvicinamento.

La loro storia si era chiusa bruscamente nel 2012. Lei era concorrente ad Amici Big, lui nel cast come ballerino. È lì che conobbe Belen Rodriguez, con cui nacque una relazione sotto i riflettori. Il tradimento, avvenuto in diretta televisiva, fece molto parlare. Da allora, rapporti azzerati.

Ma nel 2022 è successo qualcosa. Stefano ed Emma hanno ripreso a sentirsi, a scambiarsi messaggi pubblici di stima, a invitarsi ai rispettivi spettacoli. Negli ultimi tempi, i segnali si sono fatti più frequenti, più evidenti.

Anche sui social, i dettagli non passano inosservati: storie condivise, video postati dalla sorella di De Martino (che lavora al suo fianco), sorrisi e cene di gruppo dove l’intesa tra i due è palpabile.

Che si tratti di amore o di una profonda amicizia, è presto per dirlo. Ma i fan lo sperano, eccome. E intanto si godono questa nuova complicità, tra note romantiche, sguardi complici e quella sensazione che, sì, qualcosa stia davvero tornando.