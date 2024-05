Stefano De Martino, ritorno di fiamma con Gilda Ambrosio? Le parole del conduttore

Negli ultimi giorni si è molto parlato di Stefano De Martino e della sua vita lavorativa e non. Il conduttore, infatti, è recentemente finito nel mirino del gossip per via del suo presunto ritorno di fiamma con Gilda Ambrosio. Davanti al caos scoppiato da quest’ultimo rumor, l’ex volto di Amici ha deciso di intervenire per fare chiarezza.

RITORNO DI FIAMMA? LE PAROLE DEL CONDUTTORE – Nei giorni scorsi Stefano ha presenziato a un evento di The Attico, il brand di moda di Gilda Ambrosio e Giorgia Tordini. Un occasione che ha ovviamente riacceso i gossip tra loro due e sul loro presunto flirt passato.

Si è così iniziato a vociferare di un possibile ritorno di fiamma tra l’ex ballerino di Amici e la Ambrosio. Davanti al caos che si è scatenato intorno a quest’ultimo rumor su di lui, Stefano De Martino ha deciso di fare chiarezza.

Durante il suo viaggio verso Milano, l’amato volto della Rai ha voluto aprire un box domande nelle sue IG Stories. Ovviamente non sono mancate domande sulla sua vita privata, in particolar modo sulla sua vita sentimentale. Stefano ha così colto la palla al balzo per smentire i recenti gossip che l’hanno visto protagonista.

A chi gli ha chiesto se fosse single, De Martino ha così replicato: “Sì, per legittima difesa”, citando l’amico Francesco Paolantoni. Con questa risposta, il conduttore ha deciso di mettere un punto agli ultimi rumor, facendo intendere di avere il cuore libero.