Stefano De Martino, rivelazioni hot: “La donna con cui è meglio l’intimità è….”

Spesso nel mirino del gossip per via della sua chiacchieratissima storia d’amore con Belen Rodriguez, Stefano De Martino si è recentemente lasciato andare ad alcune rivelazioni hot. Tra le tante domande, infatti, il conduttore ha rivelato qualche dettaglio della sua vita intima attuale e passata.

“La donna con cui è meglio l’intimità” – Attraverso il programma Conferenza Stampa di RaiPlay, Stefano ha risposto alle curiosità di alcuni studenti di un liceo romano. I ragazzi, in particolar modo, hanno voluto scoprire qualcosa in più della vita privata dell’ex volto di Amici, tra cui alcuni dettagli sulla sua vita sotto le lenzuola.

Il presentatore ha subito rivelato di aver perso la verginità a 14 anni, non nascondendo gli sbagli fatti in passato. Proprio per questo Stefano ha colto l’occasione per dare un importante consiglio a tutti i giovani in ascolto:

“Praticavo il salto della quaglia. Ma non si fa, è pericolosissimo. Oggi voi giovani siete molto più informati e sapete che vi evitate anche un sacco di altre cose usandolo. Quindi oggi vi dico consumate tante scatole di preservativi”.

Continuando con le confessioni bollenti, l’uomo ha rivelato qual è la donna con cui ha avuto l’intimità migliore, ossia Belen Rodriguez: “La donna con cui è meglio l’intimità è quella che ho sposato e l’ho sposata soprattutto per questo”. Nonostante gli svariati tira e molla tra i due, la showgirl argentina e Stefano De Martino appaiono più innamorati e compici che mai.