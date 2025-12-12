Stefano De Martino, sta con Rocío Muñoz Morales? Arriva la risposta

Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare della presunta relazione tra Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales. A lanciare la bomba è stata l’esperta di gossip Daianira Marzano.

Poche ore fa, sorprendentemente, è arrivata la smentita da parte di una persona sia vicina al conduttore che all’ex moglie di Raoul Bova. Questo soggetto ha appositamente contattato Roberto Alessi, direttore di “Novella 2000”.

Non sono state usate grandi parole. Anzi, il messaggio è stato chiaro e secco: “Smentisco nella maniera più totale e approfitto per augurarti anche buone feste”. L’affermazione del portavoce non lascia ombra di dubbio: tra i due non è in atto nessuna frequentazione.

Passa il tempo ma Rocío continua ad essere al centro delle chiacchiere. Il motivo è molto semplice e facilmente intuibile. Da poco, Bova ha reso pubblica la sua relazione con Beatrice Arnera. L’ex marito dell’attrice non ha perso tempo e pubblicamente ha commentato la situazione.

Raoul, negli ultimi giorni, è stato tempestato di domande. Quasi forzato, il romano si è espresso nuovamente sulla fine del suo matrimonio con la Morales. La donna, stando a quanto trapelato, è single. Stefano, invece, sembra che stia ancora con Caroline Tronelli. Nonostante, ormai, siano mesi che tra i due vada avanti; spesso girano voci negative sulla coppia. In realtà, a dir il vero, al centro del gossip ci sono De Martino e la sua attiva vita sentimentale.