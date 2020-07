Stefano De Martino, scambi di like: riavvicinamento con l’ex?

Uno dei personaggi finiti al centro dei recenti scoop è senza dubbio Stefano De Martino. Il conduttore di Made in Sud sta facendo molto discutere dopo lo scandalo che lo vede al centro di un triangolo amoroso. Ora ad incuriosire il gossip è uno scambio di like tra De Martino e la sua storia ex fidanzata, Emma Marrone, che farebbe pensare ad un possibile riavvicinamento.

RIAVVICINAMENTO? – Dall’annuncio della fine della sua storia con Belen Rodriguez, Stefano è sempre al centro dei riflettori. Ancor prima che la rottura fosse ufficializzata, le riviste non facevano altro che scovare i motivi che hanno portato alla fine del loro matrimonio.

Nonostante i due non abbiano mai parlato delle cause che li hanno spinti alla rottura, a Stefano sono stati attribuiti tanti flirt, tutti smentiti. Dopo l’avvistamento che lo vedeva in compagnia di una ragazza misteriosa, a far scoppiare lo scandalo è stata la notizia bomba di Dagospia. Il sito ha infatti rivelato che Stefano avrebbe avuto una storia clandestina con Alessia Marcuzzi, relazione scoperta dalla Rodriguez grazie all’iPad collegato con il telefono del ballerino. Una notizia che ha scatenato non poco caos, ignorando le smentite dei tre protagonisti del gossip. Infatti, sebbene tutti e tre abbiano etichettato il tutto con una bufala, alcuni hanno trovato indizi che confermerebbero questa storia extraconiugale.

Se la vita amorosa di Stefano rimane un mistero, sembra che Belen abbia invece voltato pagina. La showgirl è stata infatti avvistata in compagnia di un noto imprenditore napotelano, Gianmaria Antinolfi. I due sono stati immortalati in atteggiamenti inequivocabili, tra cui dei passionali baci.

Ad attirare l’attenzione degli utenti di Instagram sono degli scambi di like tra Stefano De Martino ed Emma Marrone. L’interazione social tra i due ex sta facendo molto discutere, riaccendendo la speranza nei fan che hanno sempre sperato di rivederli insieme. I due si sono conosciuti tra i banchi del talent di Amici, proprio all’interno del programma è scoppiato l’amore. Che tra i due stia avvenendo un riavvicinamento?