Stefano De Martino, scoppia l’amore con Martina: i due fanno sul serio

Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno superato la loro relazione passata ed hanno proseguito per strade separate. Belen ha iniziato una nuova relazione con l’imprenditore Elio Lorenzoni, mentre Stefano De Martino, il conduttore televisivo e nuova voce de “Il Collegio,” sembra aver suscitato l’interesse di una possibile nuova compagna.

Nuovo amore per De Martino

Secondo quanto trapelato recentemente, la presunta ragazza si chiama Martina ed è stata avvistata insieme a Stefano De Martino in diverse occasioni. Diva e Donna ha pubblicato foto dei due mentre erano su un veicolo a due ruote e sembra che il ballerino sia felice in questa nuova possibile relazione. La presunta nuova fiamma di Stefano De Martino avrebbe 26 anni e, come già suggerito in passato, non fa parte del mondo dello spettacolo.

Stefano e Martina sono stati visti passeggiare per le strade di Milano e sembra che abbiano cenato insieme e trascorso la notte a casa di De Martino. Anche senza comportamenti intimi, si mormora che Martina potrebbe essere la nuova fidanzata del conduttore televisivo.

Ulteriori informazioni suggeriscono che Martina è originaria di Pescara ma vive a Milano da diversi anni. Inoltre, in passato, sembra abbia avuto una relazione con un individuo noto di nome Andrea, di cui non è noto il cognome.

Belen perde peso

La separazione da Stefano De Martino è stata molto difficile per Belen Rodriguez, come dimostrano le sue dichiarazioni e il suo cambiamento fisico evidente. Recentemente, la modella argentina è apparsa molto più magra sui social media. Questo non è un inganno, Belen ha effettivamente perso una notevole quantità di peso, ben 7 kg da quando ha iniziato la complicata rottura con il presentatore campano. Considerando che Belen aveva già un corpo snodato, è evidente che perdere più di 5 chili è qualcosa di molto evidente.