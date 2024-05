Stefano De Martino, si riaccende la passione con un ex fiamma? Le ultime segnalazioni

Nonostante i suoi recenti successi televisivi, Stefano De Martino è recentemente finito nel mirino del gossip. Nelle ultime ore, infatti, si è tornato a parlare di un possibile ritorno di fiamma con l’ex Gilda Ambrosio.

SI È RIACCESA LA PASSIONE? – Negli ultimi tempi l’ex volto di Amici è stato al centro dei riflettori per la sua conferma in Rai e per la possibile conduzione di Affari Tuoi, fino ad ora condotto da Amadeus. Prima di questa nuova avventura televisiva, Stefano ha deciso di meritarsi del relax.

Molto attivo anche sui social, l’ex marito di Belen Rodriguez ama condividere con i suoi fan alcuni stralci della sua quotidianità. Nelle scorse ore, infatti, il conduttore ha condiviso nelle ultime IG Stories l’ultimo evento a cui ha preso parte e che l’ha fatto finire al centro del gossip.

L’ex ballerino ha fatto sapere, attraverso le sue storie di Instagram, di aver preso parte all’evento The Attico, il brand di moda di Gilda Ambrosio e Giorgia Tordini. Un occasione che ha ovviamente riacceso i gossip tra loro due e sul loro presunto flirt passato.

Nei mesi scorsi, infatti, si era vociferato che tra Stefano e Gilda ci fosse del tenero. I due, infatti, erano stati paparazzati in barca, beccati in degli atteggiamenti che avevano fatto pensare che tra i due ci fosse un flirt in corso. Che la passione tra i due si sia riaccesa? Al momento, nessuno dei due ha commentato il rumor e, come tale, va preso con le pinze.