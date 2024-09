Stefano De Martino, su Belen Rodriguez e l’accusa pubblica di averla tradita: “Ci sono rimasto male”

Per la prima volta da quando Belen Rodriguez l’ha accusato pubblicamente di averla più volte tradita, Stefano De Martino ha raccontato di come si sia sentito. Intervistato da Gianluca Gazzoli nel podcast Passa dal Basement, il conduttore ha parlato di quanto accaduto quasi un anno fa.

“Ci sono rimasto male” – È trascorso più di un anno da quando Stefano e Belen hanno deciso di mettere un punto alla loro relazione. Dopo tanti tira e molla, sembra oramai chiusa definitivamente la loro chiacchierata love-story. A creare scalpore erano state le pesanti accuse che la conduttrice aveva rivolto all’ex marito a pochi mesi dalla rottura.

Quasi un anno fa, ospite a Domenica In, la Rodriguez aveva parlato per la prima volta della fine della sua storia con De Martino. Nel parlare dell’ex marito e dei motivi dietro la loro rottura, la modella argentina lo aveva accusato di averla tradita per ben 12 volte. Nel commentare queste dichiarazioni dell’ex moglie, Stefano ha rivelato:

“Ci sono rimasto male anche per la modalità. Perché quando ci si lascia tutti abbiamo da ridire delle cose contro l’altro. Ci si fa tanto bene quanto male quando ci si ama. Se ami tanto, soffri tanto quando le cose non vanno bene ed è normale. Ed ognuno di noi quando finisce una relazione ha una lista di cose da rimproverare all’altro. Ma in quel momento mi è dispiaciuto sentirle così in quella modalità. Negli anni ho imparato che quando arriva il problema, quando arriva la bordata, io faccio l’opossum, mi fingo morto. Quando poi va via il predatore mi rialzo, mi do una scrollata e continuo per la mia strada”.

Parlando del suo amore per Belen Rodriguez, Stefano De Martino ha ammesso come a quei tempi non fosse per nulla pronto a tutta l’attenzione mediatica ricevuta:

“Tu ti innamori di una delle donne più belle del mondo, perché Belén lo è. Per tutti è la Ferrari delle donne. Riesci a conquistarla. Io ero uno sbarbato, facevo il ballerino ad Amici. Non ero un uomo come quelli che aveva avuto prima di me. Lei stava con Fabrizio (Corona, ndr), che era l’uomo italiano, fico, ribelle. Arrivo io, ballerino di Amici, senza barba e Belén si innamora di me. In quel momento prendo uno schiaffone e non capisco nulla, è stato travolgente, un’attenzione a cui non ero abituato. Ero giovane, non sapevo chi volevo essere, non avevo gli strumenti per gestire la comunicazione. Per tanti anni sono stato semplicemente il marito di Belén e io in quel momento di entusiasmo – il lavoro andava bene, ero innamoratissimo, mi era nato un figlio – non mi facevo il problema. Poi oggi penso che a dieci anni, facendo danza, ho forgiato un destino, ho cambiato la mia vita, sono passato dal nulla a tutto”.