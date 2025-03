Stefano De Martino, sulla possibile conduzione del Festival di Sanremo: “Ora non ce la farei, ma…”

Stefano De Martino, ospite dell’ultima puntata di Che Tempo Che Fa, ha mostrato tutta la sua spontaneità in un’intervista che ha fatto sorridere e riflettere allo stesso tempo.

Durante la chiacchierata con Fabio Fazio – iniziata pochi minuti dopo la conclusione di Affari Tuoi del 2 marzo – il conduttore ha saputo mescolare ironia e sincerità, toccando anche il tema tanto atteso del possibile coinvolgimento a Sanremo.

LA POSSIBILE CONDUZIONE DEL FESTIVAL – Nel corso dell’intervista, non è certamente mancata la domanda sulla possibilità di vedere Stefano al timone della conduzione del Festival di Sanremo. L’ex volto di Amici ha così risposto:

“Cosa vedo nel mio futuro? Mah, in realtà io ho capito che questo mestiere (ride, ndr), il mestiere della televisione, è un po’ simile al pilota d’aerei. Cioè? Perché in realtà bisogna avere tante ore di volo per trasportare tanti passeggeri, se tu vedi il pubblico come dei passeggeri… io ho cominciato su Rai2 con dei comedy show, come Stasera Tutto è Possibile, quindi con un piccolo aereo. Adesso Affari Tuoi è un vero e proprio aereo di linea dove io tutti i giorni faccio una tratta, Milano-Napoli, Milano-Palermo.

Fare il Festival significa guidare un Boeing e quindi sorvolare l’oceano, tutte quelle ore dove sotto non c’è nulla, a me ancora un po’ spaventano. Io sto facendo le ore di volo, ne continuo ad accumulare perché vorrei guidare, pilotare quell’aereo con disinvoltura. Se dovesse mai arrivare, vorrei farmi trovare calmo, con questa disinvoltura e adesso non ce la faccio”.

Tra le riflessioni sul successo e l’ascesa in un periodo di ascolti record, Stefano ha sottolineato come si trovi in uno “stato di inconsapevolezza totale” e abbia imparato a non abituarsi troppo a questa nuova popolarità, consapevole che nel mondo della televisione tutto è in continua evoluzione.

Inoltre, il conduttore ha rivelato di essere più a suo agio con le critiche che con i complimenti, commentando con il tipico spirito napoletano: “La napoletanità non contempla il complimento, ci si offende con affetto e quindi a quell’offesa sei allenato. Il complimento mi spiazza, se lo accogli rischi di sembrare…”.