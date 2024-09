Stefano De Martino, torna il sereno con l’ex moglie Belen Rodriguez: “Pazzo di Luna Marì”

Sembra proprio che sia tornato il sereno tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Per amore del figlio Santiago, infatti, i due avrebbero deciso di riallacciare i rapporti e di appianare le divergenze. A dimostrarlo sarebbe la paparazzata pubblicata da Oggi, dove il conduttore è immortalato mentre si dimostra amorevole con Luna Marì, la figlia che Belen ha avuto con Antonino Spinalbese.

“Pazzo di Luna Marì” – Dopo i continui tira e molla e le clamorose dichiarazioni, Belen e Stefano hanno deciso di riallacciare i rapporti. A dimostrarlo sono stati gli scatti pubblicato nell’ultimo numero del settimanale Oggi, dove il conduttore è immortalato sotto casa dell’ex moglie.

De Martino è stato beccato in Vespa, sotto casa di Belen mentre attendeva l’arrivo del figlio Santiago, di ritorno da scuola. Nell’attesa l’ex volto di Amici ha incontro l’ex suocera Veronica Cozzani, anche lei diretta a casa della showgirl argentina. Con la donna c’era anche Luna Marì, la figlia che la Rodriguez ha avuto con Spinalbese.

Alla vista della piccola, come dimostrano le immagini e come afferma il magazine, De Martino non è riuscito a contenersi. “L’ha vista ed è letteralmente impazzito”, ha così rivelato il settimanale. In effetti, le foto mostrano il nuovo volto di Affari Tuoi prendere in braccio la bambina e riempirla di coccole.

In passato ad Oggi, lo stesso Stefano De Martino non aveva affatto nascosto l’affetto verso Luna Marì: “Per lei sono uno zio, uno di famiglia. Mi chiama Tetè, ancora non riesce a dire Stefano. Luna un padre ce l’ha, non ho mai pensato di sostituirlo”.