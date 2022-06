Stefano De Martino, torna la fede di Belen Rodriguez al dito

In questi giorni, Stefano De Martino è tornato al centro del gossip per il cachet ricevuto durante una serata in discoteca come ospite. Tuttavia, oggi non vi parleremo delle sue vicende professionali ma punteremo i riflettori sulla sua contorta relazione con Belen Rodriguez.

Stefano e Belen tornati insieme

In questi mesi si sono susseguite diverse voci inerenti ad un possibile ritorno di fiamma tra l’ex ballerino e la showgirl argentina, i quali condividono il figlio Santiago. I due si sono lasciati e ripresi diverse volte, segno che non riescono a stare l’uno senza l’altra. Tuttavia, questa volta la coppia sembrerebbe essere molto più riservata del previsto, forse per scaramanzia?

I due hanno rilasciato ben poche interviste sulla loro relazione ma entrambi ci hanno comunque tenuto ad aggiornare per quanto possibile i fan. Pare che la coppia sia tornata insieme, nonostante gli alti e bassi ma preferiscono vivere il momento senza troppe aspettative e soprattutto lontani dalle telecamere e dai paparazzi.

Come se non bastasse, a confermare questo ritorno di fiamma la presenza degli anelli del matrimonio. Entrambi, infatti, avrebbero ripreso ad indossarlo nuovamente, un gesto che sicuramente vale più di mille parole o interviste.

La showgirl argentina, quindi, avrebbe deciso di dare un’ulteriore possibilità alla sua storia con Stefano confermando di fatti la fine di quella con Antonino Spinalbese, con il quale ha avuto una seconda figlia chiamata Luna Marì.