Stefano De Martino, tornerà ad Amici? “Vediamo…”

Al centro del gossip per il suo inatteso ritorno di fiamma con Belen Rodriguez, Stefano De Martino ha recentemente rilasciato un’intervista a Vanity Fair. Oltre a parlare del suo rapporto con la showgirl, il conduttore ha parlato a lungo della sua carriera. Riguardo quest’ultimo argomento, Stefano ha rivelato se sarà presente o meno anche quest’anno nella giuria del serale di Amici.

TORNERNÀ AD AMICI? – Dopo aver lasciato il corpo di ballo dei professionisti, De Martino negli ultimi anni è tornato ad Amici nelle vesti di giudice. Quest’anno, però, la sua presenza nel noto talent è in dubbio. Stefano, infatti, nei prossimi mesi sarà al timone della conduzione di Stasera tutto è possibile, Bar Stella e Sing Sing Sing.

Nonostante tutti questi impegni televisivi, Stefano non esclude del tutto la sua presenza ad Amici: “Vedremo. Sono molto impegnato in Rai quest’anno, non so se le cose riuscirei a portarle a termine, ma vediamo”.

L’attenzione si è poi spostata sulla Rodriguez e sul suo rapporto. Ha abbastanza incuriosito il fatto che Stefano non sia apparso insieme alla moglie durante la sua ospitata a Le Iene, programma condotto proprio da Belen insieme a Teo Mammucari. A spiegarne il motivo è stato proprio l’ex ballerino:

“Di vita privata se n’è parlato tanto in tutti questi anni. Adesso che abbiamo sia io che lei un’identità lavorativa definita sarebbe un peccato se l’attenzione si spostasse su un bacio o un abbraccio in diretta. Ci impegniamo tanto nel nostro lavoro e cerchiamo di non alimentare questa cosa qui, anche perché credo che ormai siamo saturi tutti, non solo noi ma anche i lettori. L’argomento è così esaurito ed esausto che abbiamo entrambi altre cose da dire. Cerchiamo di tenere il focus su quello che di buono cerchiamo di fare nel nostro lavoro”.