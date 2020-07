Stefano De Martino,tresca clandestina con Alessia Marcuzzi: beccati da Belen

A sganciare l’ultima notizia bomba è il noto sito Dagospia, l’ultima vedrebbe come protagonista Stefano De Martino. Questa volta il ballerino si troverebbe dentro uno scandaloso scoop, in cui di mezzo ci sarebbe un altro volto noto della televisione: Alessia Marcuzzi.

LA CRISI – Da settimane fa un argomento molto gettonato dalle riviste e dai siti gossip è la fine del matrimonio tra Belen Rodriguez e Stefano. Dopo il loro ritorno di fiamma, molti fan erano tornati a sognare, soprattutto, quando la showgirl aveva rivelato che lei e il marito avevano in cantiere un secondo figlio. Proprio per questo, la crisi della coppia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, lasciando tutti sorpresi.

All’annuncio della crisi, seguito poi dalla notizia della fine della storia tra i due, molti hanno tentato di ipotizzare le cause che avrebbero potuto scatenare questa tempesta. Sono stati tirati fuori possibili rapporti burrascosi tra le famiglie d’origine, presunti tradimenti e gelosie. Nonostante questo, però, nessuno dei due diretti interessati ha mai fatto chiarezza. Stefano De Martino, al contrario dell’ex, ha più volte ribadito di voler tenere riservate queste situazioni.

LO SCANDALO – Ultimamente, inoltre, il conduttore di Made In Sud era tornato sotto l’occhio attento del gossip per alcuni avvistamenti in dolce compagnia. Anche questa volta, però, non si è avuta una conferma o una smentita, lasciando molte domande attorno a questo dubbio. Oggi, però, Dagospia ha lanciato una notizia bomba che vedrebbe coinvolti Stefano e una nota conduttrice, Alessia Marcuzzi. Proprio qualche mese fa, anche per la Marcuzzi c’era stata aria di crisi tra lei e il marito Paolo Calabresi Marconi, prontamente smentita dalla coppia. Il sito di Roberto D’Agostino fornirebbe la vera causa che avrebbe portato alla fine del matrimonio tra Stefano e Belen e la presunta crisi matrimoniale della Marcuzzi: una relazione clandestina. Stando a quanto riportato dal sito, tra Stefano e Alessia si sarebbe accesa la scintilla, portandoli così ad una storia clandestina. Questa tresca extraconiugale, però, sarebbe stata scoperta proprio della Rodriguez.

Una notizia che lascia senza parole, ma nonostante questo non ha avuto ancora una smentita o una conferma. I vari personaggi citati non hanno rilasciato alcuna replica verso queste accuse pesanti, soprattutto Stefano e la Marcuzzi. Non resta altro che aspettare nuovi aggiornamenti.