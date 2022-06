Stefano De Martino, tutti pazzi per lui: in arrivo quattro nuovi programmi

Il conduttore è la punta di diamante in Rai, per lui pronti quattro programmi

Stefano De Martino, dopo aver abbandonato la danza a livello professionistico, si è buttato a capofitto nel mondo della televisione in veste di conduttore. L’ex pupillo di Maria De Filippi si è impegnato moltissimo, tanto da essere ormai un volto molto importante per la Rai.

Le parole di Stefano Coletta

De Martino deve essere molto orgoglioso della sua carriera poiché anche Stefano Coletta, direttore di Rai 1, ha speso delle belle parole per lui durante la conferenza stampa del Tim Summer Hits.

“Appena arrivato ho trovato una rete il cui volto identificativo è Stefano De Martino. Io sono creativo, ho coraggio, ma sono anche (spero) un direttore saggio, che butta all’aria tante cose che ha trovato su Rai 2 ma tiene ben saldo a terra il volto che al momento veicola il canale. Per lui ho nuovi progetti, in autunno vorrei farlo debuttare con una nuova proposta in prima serata. Posso dire che la sua presenza su Rai 2 si amplierà in fasce complementari, sia in prima serata che in seconda” ha detto Coletta.

Quattro programmi per il conduttore

Stando a quanto riportato da Giuseppe Candela su Dagospia, pare che dalla prossima stagione il conduttore gestirà almeno quattro programmi: Tim Sumemr Hits, Stasera Tutto è Possibile, Bar Stella e uno show creato in USA.

“Il direttore dell’Intrattenimento Rai Stefano Coletta punta tutto su Stefano De Martino. L’ex concorrente di Amici, che ha conosciuto la notorietà grazie a Belen Rodriguez, ha da qualche tempo intrapreso la strada della conduzione televisiva. Quest’estate condurrà con Andrea Delogu (si era parlato di un loro flirt) “Tim Summer Hits”, al Fatto Quotidiano ha annunciato la messa in onda da settembre di un nuovo show in arrivo dagli Stati Uniti.

A inizio 2023 spazio a una nuova stagione di “Stasera tutto è possibile” e non solo, da metà novembre in seconda serata sempre su Rai2 “Bar Stella”. Anche qui con una novità che vi anticipiamo, la trasmissione andrà in onda per un mese tre volte a settimana, precisamente il martedì, mercoledì e giovedì” si legge.