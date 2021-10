Stefano De Martino, un dettaglio non sfugge ai follower: “Ha iniziato a seguirla e a metterle like ai post”

Dalla fine del suo matrimonio con Belen Rodriguez, Stefano De Martino si è spesso trovato nel mirino del gossip. Il nome conduttore della Rai, infatti, è si è trovato più volte accostato a quello di bellissime donne dello spettacolo. Questi presunti flirt, però, non hanno mai ricevuto il commento da parte dei due diretti interessati.

Sebbene De Martino abbia sempre preferito il silenzio davanti agli scoop, i rumors non si fermano. Poche ore fa, infatti, sono emersi alcuni dettagli che non sono sfuggiti all’occhio attento degli utenti di Instagram. A ricevere tale segnalazione è la pagina Instagram Veryinutilpeople.

“Ha iniziato a seguirla e a metterle like ai post” – Nelle ultime ore Veryinutilpeople ha voluto condividere nelle sue IG Stories una segnalazione che vede protagonista proprio l’ex marito di Belen Rodriguez. Stando a quanto scritto, l’interesse dell’ex volto di Amici si sarebbe posato su una modella argentina.

Si chiama Mili Piñeiro la modella che avrebbe attirato l’attenzione dell’ex ballerino. A notarlo è stata una follower di Very, che ha voluto infatti sottolineare che: “C’è Stefano De Martino che ha iniziato a seguirla e non si perde un suo post, gli mette i like”. Oltre ai “mi piace”, l’utente ha aggiunto che in sotto una foto della modella, Stefano ha commentato con l’emoji del sole.

A parte i “mi piace” e il commento sotto una delle recenti foto, non sembrano esserci indizi che possano far pensare che tra i due stia nascendo qualcosa. Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti a riguardo.