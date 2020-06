Stefano De Martino: un’estate di lavoro lontano da Belen Rodriguez

Continuano le voci sulla crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. I due non si fanno vedere insieme da un po’ e sono sempre più distanti. Le reali motivazioni sono ancora oscure a tutti. Intanto, però, per il ballerino Stefano si prospetta un’estate lavorativa piena di impegni.

STEFANO DE MARTINO: UN’ESTATE IN CAMPANIA PER LA CONDUZIONE DI MADE IN SUD – Stanno per terminare le registrazioni del programma comico ‘Made In Sud’. Stefano De Martino era stato scelto come secondo conduttore insieme a Fatima Trotta e fino ad ora è stato impegnato nelle riprese. Resterà in Campania almeno fino alla fine di Luglio, quando il programma sarà definitivamente concluso.

Andrà in onda Martedì 16 Giugno, anche se sarebbe dovuto andare in onda a Marzo ma è stato poi slittato a causa dell’emergenza Coronavirus.

BELEN RODRIGUEZ E LA SUA FUTURA ESTATE – Attualmente Belen è ferma. Sta svolgendo il suo lavoro di web influencer tenendo compagnia ai fan e sta lavorando anche come modella. Per quanto riguarda la tv non ci sono ancora notizie: Sia il programma ‘Colorado’, sia ‘Tu Si Que Vales’ sono in dubbia e non si sa quando andranno nuovamente in onda.

Inoltra la modella argentina sta trascorrendo molto tempo insieme alla sua famiglia, il suo piccolo Santiago, suo fratello Jeremias e sua sorella Cecilia. Sono talmente vicini che qualche gossip ha anche vociferato che Stefano sarebbe stato infastidito da una simile intromissione della famiglia. Per ora, però, per quanto riguarda questo punto non abbiamo notizie certe, nè dichiarazioni dirette. Sicuramente Belen quest’estate la trascorrerà lontana da Stefano.

IL FUTURO DI STEFANO IN TV – Dopo la conduzione di ‘Made In Sud’ per Stefano De Martino è stata confermata anche la nuova edizione di ‘Tutto è Possibile’, condotto inizialmente da Amadeus. “C’è in ballo una seconda stagione di Stasera tutto è possibile, ma non sappiamo ancora se partirà in autunno o slitterà a gennaio: tutto dipende dall’andamento dei contagi e della pandemia, e di conseguenza dai protocolli di sicurezza. In quel programma il contatto fisico è fondamentale, è davvero complicato pensare di farlo a distanza. Per cui vedremo”. Ha dichiarato il ballerino a Tv Blog.