Stefano De Martino, weekend in barca con l’ex: ritorno di fiamma o solo amicizia?

Viste le temperature estive che si sono registrate la scorsa settimana, Stefano De Martino ne ha approfittato per trascorrere il fine settimana in barca. Oltre ad alcuni amici, al fianco del conduttore c’è stata anche Gilda D’Ambrosio, sua ex. Tra i due c’è in corso un ritorno di fiamma o sono solo amici?

RITORNO DI FIAMMA O SOLO AMICIZIA? – De Martino ha deciso, lo scorso fine settimana, di inaugurare l’inizio della sua stagione estiva a bordo della sua barca Santiago, in onore del figlio avuto da Belen Rodriguez. Ad attirare l’attenzione dei paparazzi è stata la presenza di una persona in particolare.

Come mostrano gli scatti pubblicati da Chi, Stefano ha deciso di staccare la spina a largo di Nerano, vicino Napoli. Tra i tuffi, musica e qualche bicchiere di vino, il noto volto della Rai è stato immortalato in dolce compagnia. Sulla barca, infatti, c’era Gilda, ex fidanzata del conduttore.

Ovviamente la presenza della stilista ha destato la curiosità degli appassionati del gossip. In molti, infatti, si sono iniziati a chiedere se tra il conduttore e la donna non sia in corso un ritorno di fiamma. A chiarire ogni dubbio, però, è lo stesso settimanale di Alfonso Signorini.

Oltre a pubblicare gli scatti, il magazine ha voluto sottolineare come tra Stefano De Martino e la donna non ci sia alcuna intenzione di tornare insieme. Il conduttore, infatti, al momento non sarebbe intenzionato ad avere love-story.