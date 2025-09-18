Stefano De Martino, in crisi con Caroline? Le immagini del litigio a ristorante

Passano le settimane, ma le luci dei riflettori non smettono di essere puntate su Stefano De Martino. Il conduttore di “Stasera tutto è possibile” è stato fotografato a Roma in compagnia della sua fidanzata, Caroline Tronelli.

La cena sembrava star proseguendo nel migliore dei modi. Ad un certo punto, però, tra i due è nata una discussione che è sfociata in una lite furiosa. L’evento è stato immortalato dai fotografi del giornale “Chi”. Le immagini mostrano la giovane alzarsi improvvisamente ed allontanarsi.

L’ex ballerino di “Amici” è rimasto, invece, per circa 20 minuti al ristorante, seduto da solo. Poi ha deciso di fare ritorno a casa. Qui, è stato accolto dalla Tronelli che ha tentennato nell’aprirgli la porta. Qualche giorno dopo, la coppia è stata rivista a passeggio. Stando a quanto trapelato, tutto si sarebbe risolto.

Molti si interrogano sul motivo del litigio. Potrebbe esserci lo zampino della Rodriguez? Secondo Alessandro Rosica, esperto di gossip, De Martino non avrebbe mai rimosso dal suo cuore l’ex moglie. Gli ex coniugi continuano ad essere in contatto.Probabilmente, per entrambi è difficile lasciarsi il passato alle spalle.

Al quadro manca un ultimo tassello. Recentemente, Caroline e Stefano sono stati protagonisti di un brutto episodio. Qualcuno ha diffuso in rete alcuni loro video intimi privati. La giovane, per via dell’accaduto, ha deciso di chiudere tutti i suoi profili social. La traumatica esperienza potrebbe aver incrinato il loro rapporto; facendo diventare una semplice cena, motivo di lite? Si sarà trattato di un episodio isolato o sulla coppia inizia a calarsi l’ombra della crisi?