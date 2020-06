Stefano Sala, papà per la seconda foto: presenta Damian sui social

Nonostante un breve periodo di crisi, Stefano Sala e Dasha Dereviankina sono diventati genitori. Tre giorni fa, infatti, è venuto alla luce Damian, il primo figlio maschio del modello. Stefano ha infatti una figlia, Sofia, avuta dalla sua precedente relazione con la modella Dayane Mello. Una volta nato, Stefano ha voluto presentare Damian sui social.

PADRE UNA SECONDA VOLTA – Questo bambino è il coronamento dell’amore che lega Stefano con Dasha. I due hanno avuto un periodo di crisi dopo la partecipazione del modello al Grande Fratello Vip. Durante il reality, infatti, Sala si era avvicinato molto ad un’altra concorrente. Dopo questa tempesta, però, è tornato il sole nella coppia. I due si sono sposati e tre giorni fa è nato Damian, accolto con felicità e amore dai genitori. Stefano ha deciso di presentare il piccolo sui social, pubblicando delle foto su Instagram. Negli scatti condivisi dal modello, si vede una bellissima e stanca Dasha con in braccio il frutto del suo amore con l’ex gieffino. Non è mancato la foto di coppia con il nuovo nascituro e quello con i medici che hanno assistito Dasha per tutta la notte.

“E’ stata dura ma tranquilli!! Sto bene!!!! Benvenuto Piccolo DAMIAN, ti amiamo giá alla follia! Ringraziamo di cuore tutti voi per i bellissimi messaggi!! Ma in particolare dottori, ostetriche e infermieri che son stati super gentili, simpaticissimi e professionalissimi: siete i miei Eroi. Dasha the best warrior, I love you soooo much”.

Alla pubblicazione degli emozionanti scatti, la coppia è stata inondata da like e commenti. Sono stati in tanti, infatti, a complimentarsi con i due genitori e a congratularsi per questa nascita.

“Il mio Cuore Batte come non mai…” – Qualche minuto fa, Stefano Sala ha voluto condividere nuovamente la gioia di essere diventato papà ancora una volta. Su Instagram ha pubblicato uno stupendo scatto con il piccolo Damian, non riuscendo a trattenere l’emozione di questi giorni:

“E si ferma improvvisamente il tempo.

E si ferma improvvisamente tutto.

Ma il mio Cuore Batte come non mai… credo all’infinito ❤️”