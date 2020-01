Stella Bosari, borsa chanel e tubino nero in uno scatto da urlo

Non ha nemmeno raggiunto la maggiore età, eppure ha già moltissimi follower tanto da consacrarla influencer. Stiamo parlando di Stella Bosari.

BORSA CHANEL E TUBINO NERO – La giovane ragazza di 16 anni sta facendo letteralmente impazzire il web con alcuni scatti in cui sfodera tutta la sua bellezza ed eleganza. Dalle foto pubblicate sui suoi social, una in particolare ha attirato l’attenzione di tutti. In questa la si vede vestita con un tubino nero molto aderente che sposa alla perfezione le sue forme. In mano invece tiene una borsa firmata Chanel. Non ci è voluto molto di più per infuocare i suoi follower e motivarli a seguirla in modo costante.

FIGLIA Di CONDUTTORI TELEVISIVI – Stella Bosari è la figlia delle due icone della Televisione, Filippa Lagerback e Daniele Bosari. Non vi è dubbio che avendo genitori con un tale background e i suoi numerosi seguaci, la giovane ragazza può essere considerata a tutti gli effetti una “stella nascente”. Per vedere la foto clicca qui.