Stellar: cos’è e come funziona

Stellar è un protocollo di pagamento decentralizzato open source che consente transazioni veloci tra qualsiasi coppia di valute elettroniche. Come altre criptomonete, funziona sfruttando la tecnologia blockchain. La sua risorsa nativa, una valuta digitale, si chiama lumen (XLM). Essa alimenta la rete Stellar e tutte le sue operazioni, analogamente a come l’etere (ETH) alimenta la rete Ethereum.

La rete Stellar è stata lanciata nel 2015e da allora ha elaborato oltre 450 milioni di operazioni effettuate da oltre 4 milioni di account. Aziende grandi come IBM e Franklin Templeton, e piccole come alcune startup, hanno scelto Stellar per le transazioni di denaro e per poter accedere a nuovi mercati. Fin dall’inizio, il software di Stellar è stato progettato per migliorare, piuttosto che sostituire il sistema finanziario esistente.

Mentre, ad esempio, la rete Bitcoin è stata creata per il trading di soli bitcoin, Stellar è un sistema decentralizzato che è ottimo per scambiare qualsiasi tipo di valuta in modo trasparente ed efficiente.

Da dove deriva il valore di Stellar?

Stellar è utile perché è una rete di scambio globale, in grado di ospitare migliaia di scambi tra valute e token al secondo. Lo scambio tra criptovalute e /o valute digitali, può essere un processo lungo e costoso; Stellar rende lo scambio rapido ed economico. XLM, la risorsa che sarà supportata all’interno del Portafoglio Blockchain.com, viene utilizzata per pagare commissioni di transazione e mantenere account sulla rete Stellar.

Come funziona la blockchain di Stellar?

Le transazioni che si svolgono sulla rete Stellar vengono condivise su un database accessibile da chiunque in tutto il mondo. Al fine di raggiungere il consenso sulle transazioni in modo rapido e preciso, Stellar utilizza il proprio metodo di consenso unico.

In questo modo, questo metodo di consenso che propone Stellar, consente transazioni veloci ed economiche, con tutti gli utenti della rete che raggiungono un accordo sulla validità delle transazioni in pochi secondi.

Ogni partecipante (chiamato nodo) che aiuta ad aggiungere transazioni stellari al libro mastro globale sceglie la propria mini-rete di altri partecipanti fidati con cui concorda, tutto ciò finché queste mini-reti (chiamate sezioni di quorum) si sovrappongono. In questo modo la rete globale di Stellar può raggiungere un accordo su quali transazioni sono valide e quali possono essere aggiunte molto rapidamente al libro mastro.

