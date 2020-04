Stellare, il primo singolo degli Amò distribuito da Artist First

Nasce nelle strade di Roma, nelle linee metropolitane e negli impianti audio dei locali dei quartieri notturni, il primo singolo di Pier e Raff distribuito da Artist First.

Due amici che scrivono nelle loro camere durante le pause pranzo strappate al lavoro. Note di telefoni strapiene di versi che scalpitano per uscire e tornare negli impianti audio da cui provengono le vibrazioni che li ispirano: Indie e Pop, ITPOP.

Amò é il progetto discografico di taglio ITPOP/Indiepop nato dalle menti di Pierfrancesco (Pier) Colone (abruzzese marsicano classe 1993) e Raffaele Vinaccia (caprese, 1986).

I due amici decennali hanno lavorato per anni a produzioni proprie e per conto terzi: servizi televisivi per trasmissione come “Le Iene” di Italia Uno o “Amici di Maria De Filippi”.

Il passo discografico arriva a fine 2019, al culmine di un percorso creativo durato quattro anni e finalizzato grazie alle sapienti mani del produttore, loro amico, Alberto Cari (romano classe 1992) che in quel periodo collaborava già con “Hokuto Empire” (Etichetta capitanata da Francesco Facchinetti) e distribuita da Sony.

Tale collaborazione ha permesso al neo duo di raggiungere le sonorità pop ma anche elettroniche e rock che inseguivano da anni.

Nel Febbraio del 2020 gli Amò si ritrovano ad inviare decine di provini alle principali case discografiche del panorama indie e pop fino a ricevere risposta da una delle più grandi istituzioni del settore: Artist first, che gli propone un contratto di distribuzione.

Il 10 aprile esordiscono, su tutti i digital store tra cui Apple Music, Amazon Music e Spotify, con il primo singolo “Stellare”.

Un’esortazione a rimanere stellari, brillanti e positivi per ricordare che siamo fatti della stessa sostanza delle stelle e, soprattutto in periodi duri come questo, è importante non dimenticarlo mai.

<<Quando abbiamo scritto i versi di Stellare – dichiarano gli artisti – mai avremmo immaginato il significato che avrebbero potuto acquisire in un tempo così paradossale. Una esortazione ai fasti dei centri storici del nostro Paese, personificazione dell’am(ò)re romantico e profondo.Immaginavamo il nostro esordio – continuano – fra luci scintillanti e abiti chic, tra locali gremiti e piazze luminose. Lo faremo invece più raccolti, fra una carta regalo che rievoca lo stupore dei primi compleanni e parole forti che hanno il compito di illuminare nell’ombra. Avremmo voluto nascere in tempi più facili, ma l’arte, a volte, ha anche il compito di diradare l’oscurità per offrire uno spiraglio di speranza.>>

Un estratto del testo del brano Stellare degli Amò

Brillano le Luci e i centri

Storici come gli Stones

Bagnati con i cellulari spenti

Noi torniamo in Autostop

Brillano sui fari spenti

Le nostre labbra

due cazzo di Porche

Ma tu ti prego

Resta Stellare un Altro po’

Resta Stellare un Altro po’

L’etichetta discografica

Artist First (A1 Entertainment S.p.A.) è la prima società italiana di distribuzione discografica fisica e digitale fondata nel 2009 da Claudio Ferrante, precedentemente produttore discografico in proprio tra l’Italia ed il Regno Unito, e in seguito direttore Generale dell’etichetta Carosello Records.

Artist First offre servizi di distribuzione direttamente agli artisti e/o alle loro record labels, facendosi carico della progettazione, fabbricazione e confezioni dei supporti CD, vinile, e delle “Special Edition” / confezioni speciali. Grazie a un servizio di consulenza molto qualificato, Artist First si premura di studiare strategie ad hoc a seconda delle esigenze di ogni artista per distribuire il prodotto sul mercato, capillarmente e con puntualità, valorizzando l’artista stesso e il prodotto. Come società di distribuzione, Artist First raggiunge più di tremila punti vendita oltre alle piattaforme digitali, realizza edizioni deluxe, eventi (diventando di fatto una delle aziende di riferimento per alcuni tra i più importanti festival italiani) e iniziative speciali per i fan (instore).

