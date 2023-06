Stellini: “Icardi in Italia? Potrebbe fare bene”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’assistente di Conte ai tempi di Inter e Tottenham Stellini ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’argentino

Tante le voci che vogliono un ritorno dell’ex attaccante di Inter e Paris Saint Germain in Italia. L’argentino sembra intrigare varie squadre, tra cui la Roma. I giallorossi starebbero cercando una punta per sostituire Abraham e la scelta potrebbe ricadere proprio su Icardi.

A parlare dell’ex attaccante nerazurro è stato Cristian Stellini, assistente di Antonio Conte ai tempi di Inter e Tottenham che è stato intervistato ai microfoni di TMW Radio. Il giocatore sembra, per lui, essere adatto anche ad un potenziale arrivo alla Juventus.

Icardi può tornare in Italia?

A lanciare la possibilità che Icardi possa giocare nella Juventus è stato Tony Damascelli ai microfoni di Radio Radio: “Alla Juve arriverà Icardi. Sarà il centravanti della Juventus”. Questo potrebbe far sì che Vlahovic saluti, andando magari a rinforzare qualche squadra di Premier League o il Bayern Monaco in Bundesliga.

Intanto, Cristian Stellini ha detto la propria sul giocatore argentino del Galatasaray: “Icardi di nuovo in Italia? Dopo un bel test fisico, con la preparazione giusta e le motivazioni giuste direi che è uno su cui ancora puntare. Icardi più adatto al gioco di Massimiliano Allegri rispetto a Dusan Vlahovic? Sono attaccanti che hanno il gol nel sangue comunque entrambi“. A rincarare la dose Massimo Orlando, sempre a TMW Radio, che ha detto: “Gli anni di inattività al PSG lo hanno innervosito, si è rimesso in gioco in un campionato che sta crescendo. Se torna con la testa giusta è assolutamente un giocatore integro che può far bene. Se qualcuno lo prende fa un affare“.