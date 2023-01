Stile e innovazione, scopri le piastre professionali Made in Italy

Ard oggi avere un look impeccabile è molto importante. Il sogno di ogni donna è quello di entrare in un salone e uscirne soddisfatta, con una piega perfetta oppure con una stiratura altrettanto ineccepibile.

La bravura del professionista è un ingrediente fondamentale per ottenere questo risultato; però, il parrucchiere, per agevolare il proprio lavoro, potrebbe servirsi di piastre professionali Made in Italy per esaudire al meglio i desideri delle sue clienti.

Per lisciare o dare la giusta piega è bene utilizzare nel proprio salone delle piastre professionali che si differenziano da quelle comuni perché sono state realizzate con maggiore cura e attenzione al fine di salvaguardare la salute del capello e agevolare il lavoro del parrucchiere.

Inoltre, quelle professionali targate Made in Italy hanno un fattore aggiuntivo non indifferente: l’utilizzo di materiali specifici che rendono questo prodotto adatto a diverse necessità. Adesso vediamo insieme come scegliere questo tipo di piastre.

Piastre per capelli, come sceglierle

Il mercato propone diversi modelli di piastre professionali, affinché ci si possa districare al meglio fra tutti quelli che vengono proposti, è bene valutare alcuni fattori, tra questi rientrano:

regolazione del calore ;

; materiali: ceramica e tormalina ;

; tecnologia a ioni ;

; dimensioni

Regolazione del calore

I modelli professionali implementano nel comparto tecnico un’impostazione che permette di regolare il calore. Questo garantisce di poter fare un acquisto più consapevole. Infatti, ogni capello ha bisogno della propria temperatura per essere domato.

Per i capelli leggermente mossi, di solito, la temperatura necessaria è minore rispetto a quella che servirebbe se si trattasse di un capello riccio. Però, per quanto siano importanti le alte temperature, non bisognerà dimenticare di valutare anche quelle più basse perché molto utili per il mantenimento dell’acconciatura.

Materiali

Le piastre professionali sono dotate di placche in ceramica arricchite da polvere di tormalina oppure diamante e si posizionano come leader nel settore di riferimento. I due materiali, nello specifico, possiedono delle proprietà uniche che salvaguardano la chioma della cliente.

Infatti, sono in grado di distribuire il calore e riescono a scorrere al meglio sul capello senza rovinarlo in alcun modo. Quindi, si potrà combinare alla perfezione il lavoro del professionista con la richiesta della cliente.

Tecnologia a ioni

Non ci soffermeremo sull’aspetto tecnico/scientifico, bensì sul risultato finale che si ottiene quando si scelgono piastre con questa tecnologia che, difatti, rilascerà alcune particelle che saranno in grado di garantire morbidezza e brillantezza. Si potrà dire basta a chiome elettrizzate e che pare abbiano un diavolo per capello.

Dimensioni

Infine, l’ultimo fattore che si dovrà considerare è quello relativo alle dimensioni. Acquistare una piastra che si presenta di dimensioni ridotte non è consigliabile soprattutto per un utilizzo professionale perché si rischierebbe di impiegare eccessivo tempo per svolgere la stiratura e, probabilmente, il risultato finale non sarebbe dei migliori.

Bisognerebbe optare per un corpo di dimensioni corrette dal design ergonomico, per garantire un’impugnatura ben salda, e leggero per facilitare il lavoro ed essere maggiormente abili e agili nel trattare la chioma ribelle. Attenzione anche alle dimensioni del cavo elettrico e alla sua flessibilità.